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صادقون: على الحكومة الانتباه للانتهاكات الصهيونية الخفية للسيادة العراقية


اكدت كتلة صادقون النيابية، الخميس، ان الحكومة العراقية لم تستطع رد الاعتبار تجاه الانتهاكات المتكررة من الاتراك والامريكان، محذرة من الانتهاكات الاسرائيلية في البلاد.

وقال عضو الكتلة، محمد البلداوي، في تصريح صحفي ان” الحكومة العراقية انتهجت مواقف عديدة تجاه الانتهاكات المتكررة للسيادة العراقية، منها موقف المتفرج والصامت والسيء جدا ولم تستطع على اقل تقدير القيام برد اعتبار لرمزيتها كحكومة تليق بالعراق”.

واضاف، ان” السيادة العراقية ان لم تكن تعلم الحكومة فأنها منتهكة في كل ساعة وفي كل يوم من قبل القوات التركية التي تريد بناء مستعمرة في العراق والقوات الامريكية التي تحارب التواجد الامني للحشد وفصائله”.

واشار الى ان” من الضروري التنبه الى الانتهاكات الخفية للكيان الصهيوني الذي يريد العبث بامن العراق وشعبه في سبيل تحقيق الاهداف الاستعمارية له ولحليفته امريكا”

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صادقون: على الحكومة الانتباه للانتهاكات الصهيونية الخفية للسيادة العراقية
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