منظمات تدين اللجوء لسلاح "الاباحية" بصراع السلطة في كردستان

ادانت منظمات مدينة في محافظة السليمانية الاربعاء (17 اذار2021) ممارسات أحزاب السلطة في اقليم كردستان وتعمدها نشر مقاطع فيديو "اباحية" كسلاح للتهديد في صراعاتها السياسية.

وقال منسق مركز ميترو رحمن غريب في مؤتمر صحفي ان "ممثلي المنظمات المدنية والشخصيات الاجتماعية والثقافية والاعلامية في السليمانية عقدوا اجتماعا، لإدانة الاستخدام السيء للاعلام الجديد ومحاولات اجهزة المخابرات لأحزاب السلطة نشر مقاطع اباحية" كسلاح للتهديد في صراعاتهم السياسية"، مؤكدا "ضرورة إتخاذ موقف جدي من هذه الممارسات".

وأضاف غريب، "بدلا من أن توجه احزاب السلطة رسائل السلام والطمأنينة للمواطنين بدأت بحملة مختلفة تتضمن الاساءة الشخصية ونشر مقاطع الفيديو غير لائقة واللجوء لأساليب متدنية اخرى في صراعهم السياسي"،

موضحا أن "هذه الممارسات لا تنسى مواطني كردستان عمليات الفساد والتهريب وهدر المال العام الجارية من قبل المتسلطين، وسيستمرون في المطالبة بحقوقهم العادلة".

وتابع غريب بالقول، "نحن ندعم المنافسة السياسية المدنية والحضارية لافتا الى أن ما نشاهدناه خلال الايام الماضية يتطلب موقفا للحد من ممارسة هذه الاساليب في الصراع السياسي بين أحزاب السلطة في كردستان".