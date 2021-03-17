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نائبة تكشف سبب تعطيل التصويت على القوانين المهمة


كشفت النائب منار عبد المطلب، الاربعاء، عن سبب جوهري يقف وراء تعطيل التصويت على القوانين العراقية.

وقالت عبد المطلب في حديث صحفي ،ان” الدورة البرلمانية الرابعة نجحت في اعادة احياء الكثير من القوانين التي تم صياغتها منذ سنوات وتركت دون حسم مؤكدة بان اي مشروع قانون لايمرر دون وجود اشكالات بسبب تباين الاراء بين القوى النيابية”.

واضافت عبد المطلب،ان” قانون المحكمة الاتحادية والذي يعد من القوانين المهمة يحتاج مثلا تصويت 220 نائب لتمريره لكن الاشكالية الكبيرة هي تغيب الكثيرين ليس بسبب معارضتهم لبعض بنوده بل التغيب بات اطار واضح في اغلب الجلسات التي يكون الحضور فيها محدود وليس كبير”.

واشار الى ان” تغيب النواب المتكرر ولاعداد ليس قليلة تقف وراء تعطيل التصويت على الكثير من القوانين مؤكدة بان بان حم قانون المحكمة الاتحادية يوم غدا تستدعي موقف وطني من قبل النواب لان بقاء الامور على حالها تعطي رسالة سلبية للراي العام العراقي”.

وتشهد اليات اقرار القوانين في مجلس النواب تاخر يستمر اشهر بسبب التباين في الاراء وقلة الحضور النيابي”

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