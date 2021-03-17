الخدمات النيابية تحذر من “تمييع” مشروع ميناء الفاو الكبير

حذرت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الاربعاء، من تلكؤ و”تمييع” مشروع ميناء الفاو الكبير بذريعة عدم توفر الاموال، مبينة ان الربط السككي مع العراق سيؤدي الى ضعف ميناء الفاو.

وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي في تصريح صحفي ان ” خطط الربط السككي مع دول الجوار ستؤدي الى ضعف مشروع ميناء الفاو الكبير الذي صرفت مبالغ طائلة”.

واضاف ان ” الشروع في انشاء القناة الجافة الرابطة من الفاو الى تركيا وأوروبا ستدخل ميزانية اضافية حيث ستفرض على الطن الواحد من البضائع المارة عبر العراق نحو 200 دولار وهي مبالغ طائلة”.

وتابع البخاتي ان “مجلس النواب مطالب بدعم مشروع ميناء الفاو عبر تخصيص الاموال اللازمة والذي تقدر حجم ارباحه بعد 20 عاما بنحو 100 مليار دولار وهي تعادل ميزانية العراق النفطية “