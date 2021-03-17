الأخبار

صادقون: استمرار الصمت الحكومي على التجاوزات الامريكية يمنحها مبررا للتمادي اكثر


بين كتلة صادقون، النيابية، الاربعاء، ان استمرار الصمت الحكومي ازاء هذه التجاوزات يعطي مبررا لتمادي القوات الاجنبية على العراق.

وقال عضو الكتلة، احمد الكناني، في تصريح صحفي ان” التباين في الآراء والمواقف داخل البرلمان مع استمرار الصمت الحكومي والمؤسسة الامنية تجاه تكرار التجاوزات العسكرية وخرق السيادة من قبل القوات الامريكية والتركية يزيدها تماديا على العراق واراضية وقواته الامنية”.

واضاف، ان” هذا الصمت والتزام موقف المتفرج تجاه التجاوزات الامريكية لن يجعلها المرة الاخيرة التي تتجاوز فيها على الاراضي العراقية مادامت الحكومة وبعض الكتل شبه راضية بهذه الافعال”.

ونوه الى انه” كما سيدفع هذا الامر القوات الاجنبية بمن فيها قوات الاحتلال الامريكي وقوات الناتو والتحالف الدولي الى افتعال الحجج لترسيخ تواجدها في الاراضي العراقية”.

واشار الى ان” كل المطلوب من الحكومة في الوقت الراهن بيان موقفها تجاه التجاوزات المتعمدة والمتكررة من هذه القوات داخل الاراضي البلاد”

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صادقون: استمرار الصمت الحكومي على التجاوزات الامريكية يمنحها مبررا للتمادي اكثر
استقالة مدير مطار النجف الدولي المدعوم من التيار الصدري لكونه من المشمولين بإجراءات اجتثاث
الحشد يكشف نتائج عملية الطارمية
العراق وروسيا يبحثان تبادل الخبرات الصحية وتوفير اللقاحات
قرار بالسجن لمدير المصرف العراقي للتجارة الأسبق
خبير امني: تحركات تركيا تجاه سنجار بدأت بنحو بطيء والنفي الكردي كارثة
السليمانية.. قرارات لمواجهة كورونا خلال اعياد نوروز
الإطاحة بأكبر شبكة أجرامية في ميسان
التربية النيابية تنتقد موعد الامتحانات: اجراؤها يوم السبت المقبل قرار مستعجل
انتشار قياسي لاصابات كورونا المتحور في كردستان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
رسول حسن..... كوفه : اعتقد ان السيد الكاظمي يقصد بالحوار الوطني هو اعادة توزيع الكعكه وهنا اريد ان ابين مكونات هذه ...
الموضوع :
الحوار الوطني مع مَن يا سيادة رئيس الوزراء ؟!
علي جبر محيبس عبد : مناشدة إلى السيد مدير المرور العام المحترم: السلام عليكم. بعد التحية والسلام أود أن أطرح لسيادتكم هذه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : سيدي الكريم الدكتور نعمة المحترم بعد التحية هنا واجب على وزارة التربية والتعليم على ان تقف من ...
الموضوع :
لأنك العظيم محمد..!
زيد مغير : اعلامنا يجب ان يكون اقوى لانه الحق مثلا الممول الرئيسي لداعش هو محمد عبد العزيز النجيفي شقيق ...
الموضوع :
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
رسول حسن..... كوفه : الشيخ جلال الدين السلام عليكم ارجو بيان رواية... عبد الله من ال فلان في ظل المتغيرات الحديثه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا خروج لليماني الا بالتزامن مع خروج السفياني والخراساني
فيسبوك