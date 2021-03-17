استقالة مدير مطار النجف الدولي المدعوم من التيار الصدري لكونه من المشمولين بإجراءات اجتثاث

أفاد مصدر محلي في محافظة النجف، يوم الأربعاء، باستقالة مدير مطار النجف الدولي، لكونه من المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث، مشيراً إلى أن المدير مدعوم من التيار الصدري.

وقال المصدر ، إن مدير مطار النجف الحالي عيسى الشمري، المدعوم من التيار الصدري، قدم استقالته من منصبه، وهناك انباء عن تعيين الكابتن حكمت احمد مديرا للمطار من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وبين المصدر أن "ضغوطاً سياسية كانت وراء استقالة الشمري كونه من المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث، والتيار الصدري قام بتغييره خوفا من فقدان منصب مدير مطار النجف لكونه من حصتهم".