الحشد يكشف نتائج عملية الطارمية

أنهت قوة من فوج الطارمية التابعة لقيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي، الأربعاء، عملية الكمين الأمني المحكم في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وذكرت مديرية الحشد الشعبي في بيان عن نتائج الكمين، ان"القوة نصبت كمينا محكما وناجحا لفلول "داعش" الإرهابي بالقرب من بستان الطوبي بقضاء الطارمية، مما أسفر عن قتل عنصرين إثنين من "داعش" الإرهابي".

واضافت، ان"هذه العملية تأتي في سياق سلسلة عمليات أمنية ناجحة تقوم بها قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي ممثلة بفوج الطارمية في ضرب أوكار الإرهابيين المجرمين وإجهاض كل محاولاتهم الخائبة في الحصول على ملاذ آمن في قضاء الطارمية لتهديد أهلها الآمنين وبقية مناطق العاصمة".

واشارت الى، ان"تلك العمليات التي تجري بالتنسيق العالي والكبير مع القوات الأمنية، حققت نتائج كبيرة لغاية الآن وسط إرتياح واطمئنان كبير من قبل الأهالي الذين يشاركون قواتنا في الدعم والمعلومات