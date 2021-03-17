العراق وروسيا يبحثان تبادل الخبرات الصحية وتوفير اللقاحات

بحث وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، اليوم الأربعاء، مع السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، تبادل الخبرات الصحية والعلمية وتوفير اللقاحات.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن وزيرها "استقبل في مكتبه السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف، حيث استعرض ما قامت به الوزارة من جهود في مجال مواجهة جائحة كورونا والبرتوكولات العلاجية المعتمدة وجهود الوزارة للحصول على اللقاحات لعلاج فيروس كورونا".

وتباحث الجانبين، وفقاً للبيان "سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين في مجالات تبادل الخبرات الصحية والعلمية وتوفير اللقاحات وتعزيز التعاون وخاصة في مجال مواجهة الجائحة".