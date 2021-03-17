خبير امني: تحركات تركيا تجاه سنجار بدأت بنحو بطيء والنفي الكردي كارثة

كشف الخبير الامني الكردي، ازاد الفيلي، الاربعاء، حقيقة وجود تقدم للقوات التركية من جهة دهوك باتجاه سنجار، مؤكدا انعا بدأت وإن كانت بشكل بطيئ

وقال الفيلي في تصريح صحفي ان” التحركات التركية على الحدود العراقية بدأت بخطوات بطيئة من جهة محافظة دهوك باتجاه قضاء سنجار”, منوها الى ان” هذه التحركات بعيدة كل البعد عن الاستخبارات العراقية والقوات الامنية في الإقليم”.

واضاف، ان” القوات التركية بدأت بالانطلاق من مناطقها المرابطة وقواعدها العسكرية المنتشرة في محافظة دهوك باتجاه قضاء سنجار وفقا للخطة التي رسمتها وبدأت بالإعلان عنها”.

ونوه الى انه” سبقت هذه التحركات جولات استطلاعية تقوم بها تلك القوات تنتج عنها عمليات قصف على مناطق وقرى زراعية في دهوك والشريط الحدودي مع تركيا”.

واشار الى انه” رغم التهديدات التي نسمعها بوجود نية للجيش التركي لاقتحام القضاء لكن العزم معقود على القوات الامنية وفصائل الحشد الشعبي للحد من هذا التدخل”