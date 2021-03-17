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السليمانية.. قرارات لمواجهة كورونا خلال اعياد نوروز


اصدرت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في السليمانية، الاربعاء، قرارات لمواجهة فيروس كورونا خلال اعياد نوروز.

وذكرت اللجنة في بيان، انها اجتمعت اليوم برئاسة محافظ السليمانية هفال ابو بكر وقررت مايلي:

1 ـ التأكيد على تنفيد البيان المرقم10 لعام 2021 الصادر عن وزارة الداخلية في اقليم كردستان واللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اقليم كردستان.

2 ـ يجب على جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد الفيروس وارتداء الكمامة في الاماكن المفتوحة والمغلقة.

3 ـ يجب تطبيق جميع اجراءات مكافحة كورونا في الدوائر العامة والخاصة والاماكن العامة لمنع تفشي الفيروس ومدراء الدوائر يتحملون مسؤولية تنفيذ الاجراءات.

4 ـ تواصل المديرية العامة لصحة السليمانية باجراء فحوصات كورونا للمواطنين والسياح.

5 ـ اي نشاط يخالف البيان رقم 10 الصادر عن وزارة الداخلية لعام 2021، يعد مخالفة تتخذ الدوائر المعنية الاجراءات اللازمة.

6 ـ منع حركة السيارت في شارع سالم وسط مدينة السليمانية ابتداء من 19 وحتى 21 آذار الجاري.

7 ـ ايقاد شعلة نوروز في الاماكن التي تحددها القائممقامية والوحدات الادارية، دون احتفال او ازدحام، او ملامسة وفق اجراءات مكافحة كورونا.

8 ـ تقوم اللجان المشتركة في عيد نوروز بحماية الاستقرار والامن وضمان ممتلكات المواطنين وتقوم اقسام الشرطة، المرور، الدفاع المدني، وفرق الطيران، بحماية الوضع الامني والصحي والخدمي في اماكن مختلفة.

9 ـ مطالبة رجال الدين وجميع المؤسسات الدينية بالتأكيد في خطاباتهم على الاهتمام بالاجراءات الوقائية والصحية لمنع تفشي كورونا ومراقبة الجوامع والكنائس والمعابد بشكل دقيق.

10 ـ مطالبة القنوات الاعلامية بالتأكيد في خطاباتها على الاهتمام بالاجراءات الوقائية والصحية ضد تفشي جائحة كورونا.

11 ـ مطالبة الاطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالالتزام وتطبيق الاجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا.

12 ـ رؤوساء الوحدات الادارية ووفقا خصوصيات المناطق، لديهم كافة اصلاحيات لاتخاذ الانسب من الاجراءات وتطبيق بيان رقم 10 لعام 2021 الصادر عن وزارة الداخلية وقرارات اللجنة العليا لمواجهة جائحة كورونا في السليمانية.

13 ـ تشكيل لجنة خاصة، لاعادة تنظيم الاسواق والاماكن العامة لغرض تحديد آلية مناسبة توافق المستوى الحضاري لمدينة السليمانية"

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