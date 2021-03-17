التربية النيابية تنتقد موعد الامتحانات: اجراؤها يوم السبت المقبل قرار مستعجل

انتقدت لجنة التربية النيابية، الأربعاء، قرار وزارة التربية اجراء الامتحانات يوم السبت المقبل، فيما وصفت القرار بـ"المستعجل".

وقال عضو اللجنة، عباس الزاملي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "إجراء الامتحانات السبت المقبل، يعد "اجراءً مستعجلاً" من وزارة التربية"، مضيفاً: "وكنا نتوقع ان تكون في نهاية الشهر الجاري بعد أعياد نوروز".

وأكد الزاملي، ان "وزارة الصحة غير قادرة على توفير جميع مستلزمات الحماية للطلبة فيما تعتمد وزارة التربية على مديرياتها وإدارات المدارس لتوفير أجواء التباعد ولا يمكن لها توفير معقمات وكمامات كافية للاعداد الكبيرة"، مشدداً على انه "ينبغي الحذر الشديد خلال اجراء الامتحانات".