القبض على شخص قام بإطلاق العيارات النارية في كربلاء

أعلنت مديرية قيادة شرطة كربلاء المقدسة، اليوم الاربعاء، القبض على شخص قام بإطلاق العيارات النارية في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ان "مفارز قسم شرطة النجدة التابعة لقيادة شرطة كربلاء المقدسة تمكنت من القبض على شخص قام بإطلاق العيارات النارية بواسطة مسدس مما أدى الى ترويع المواطنين".

واضاف البيان ان "المفارز ألقت القبض على مطلق العيارات ضمن قاطع المسؤولية وضبطت بحوزته مسدسا، وتم تسليمه الى القضاء لينال جزاءه العادل".