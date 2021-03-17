التربية تُحدد المواد المشمولة بامتحانات الكورس الأول ونصف السنة

حددت وزارة التربية، الثلاثاء، المواد المشمولة بامتحانات نهاية الكورس الأول فضلاً عن امتحانات نصف السنة للدراسة الابتدائية والثانوية بفروعها.

ونقل البيان الذي أوردهُ المكتب الإعلامي ان "هذا الإجراء يندرج ضمن حرص الوزارة على تسهيل الامتحانات على التلاميذ والطلبة ومراعاةً للظرف العام للبلد بسبب جائحة "كورونا".

وكانت وزارة التربية حددت السبت المقبل 20 آذار الحالي موعداً لبدء امتحانات الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي الحالي 2020 – 2021 ولجميع المراحل الدراسية.