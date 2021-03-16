محافظها يتهم جهات سياسية بالتحشيد للتظاهرات في النجف

اتهم محافظ النجف لؤي الياسري، الثلاثاء (16 آذار 2021)، جهات سياسة بالتحشيد ودفع الاموال لنقل متظاهرين الى اماكن الاحتجاجات في المحافظة.

وقال الياسري في حديث لبرنامج "العاشرة" الذي تبثه قناة "العراقية الفضائية" إن "التظاهرات حدثت في عدة محافظات ولم تختص بمحافظة واحدة"، مبينا أن "النجف من أفضل المحافظات بالمشاريع وحركة الإعمار".

واضاف الياسري، أن "من يحشد ويدعو للتصعيد بالنجف ينتمي لجهات سياسية"، لافتا الى أن "هناك جهة سياسية تدفع الأموال وتنقل المتظاهرين إلى أماكن الاحتجاجات".

كما اشار الياسري الى ان هناك "جهات سياسية تضررت من عدم إحالة بعض المشاريع الاستثمارية إليها"، معتبرا ان "النجف أصبحت متنفساً للمحافظات الأخرى".

وتجمع مطلع الاسبوع الحالي، المئات في محيط مبنى الحكومة المحلية في النجف، احتجاجا على سوء الاوضاع الامنية والخدمية، مطالبين باقالة المحافظ ونائبيه، ووقع على اثر الاحتجاج مصادمات اسفرت على اصابة ما يقارب 20 متظاهرا، ثلاث اصابات منها نتيجة لاطلاق نار من قبل القوات الامنية.