اعتقال منتسب بحماية الشخصيات ابتز فتاة وارغمها على المجيء لبغداد

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء (16 آذار 2021)، باعتقال منتسب في حماية الشخصيات، متلبسا بابتزازه فتاة وارغامها على المجيء لبغداد.

وقال المصدر إن "مفرزة الجعيفر لبت المناشدة المرقمة 324 الواردة عبر الخط الساخن المبلغ إلينا عن طريق شعبة الكرخ (ابتزاز إلكتروني) لفتاة من محافظة الديوانية".

وأضاف، أن "عملية الابتزاز تمت على إثر التعارف بين المشكو منه المدعو (أ.م) يعمل منتسبا في حماية احد الشخصيات، وقد اصبح التواصل فيما بينهما بشكل مستمر إلى أن قام المشكو منه بابتزاز وتهديد الفتاة بنشر صورهما ما لم تخضع لرغباته وتحضر الى بغداد".

وتابع، "هذا وتمكنت المفرزة من مواجهة المبتز بالأدلة التي تثبت تورطه بجريمة الابتزاز والتهديد واتخاذ بحقه الإجراءات اللازمة إذا ادعت الضرورة كما تم حذف محتوى الابتزاز ومسح كافة الصور والمحادثات وقطع العلاقة مع الفتاة وأخذ تعهد خطي بعدم التعرض لها مستقبلا وبات ملزما أمام الجهات القانونية".

وفي تشرين الثاني من العام الماضي، حذرت وزارة الداخلية من تصاعد كبير ومخيف للجرائم الإلكترونية في البلاد، مبينة أن إقرار قانونها في مجلس النواب هو للحد منها ومكافحتها.