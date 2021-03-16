مصدر : صراع التجار والمقاولين من أجل منصب المحافظ يحرق مدينة الناصرية

افاد مصدر مطلع ان بعض التجار والمقاولين واصحاب الايادي الوسخة بالفساد يتصارعون الان في الناصرية من اجل منصب المحافظ

واوضح المصدر ان هذا الصراع يقوده في الشارع كل من سيد حميد الحصونه وسيد علي الخرسان لكسب المنصب من الكاظمي ولجانه الاقتصادية .

مشيرا الى انه شوهد اتباع كل من المقاولين السيدين الحصونه والخرسان يوزعون الاموال على الاطفال واهل الستوتات لحرق الجسور وقطع الشوارع والتجمع امام المحافظة وكل مجموعة تهتف بسيدها المقاول والتاجر . كل ذلك يتم على حساب الناس وسقوط هيبة الدولة ونشر الحرق والعصابات في الشوارع