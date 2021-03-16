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الخالدي: طريق المفاوضات مغلقة والموازنة متجه للتمرير بالأغلبية


اكد النائب عنن بيارق الخير محمد الخالدي،  الثلاثاء، وصول البرلمان الى طريق مسدود بشكل رسمي بشان المفاوضات الخاصة بالموازنة، مبينا ان الامر يتجه لتمريرها بالاغلبية وترحيل المشاكل مع الاقليم الى العام المقبل.

وقال الخالدي  ان “كل المفاوضات بشان الموازنة لم تفض الى حلول بشان حصة الاقليم وتسليم وارداتها ولا حلول تلوح بالافق”.

واضاف ان “المفاوضات وصلت الى طريق مسدود بشكل رسمي بعد تمسك الكرد بمطالبهم ورفض الكتل الكبيرة لها وصمت الحكومة المركزية”.

واوضح ان “الامور تتجه الى تمريرها بالاغلبية ووجود حراك لجمع تواقيع نيابية لتمريرها بالاغلبية”، لافتا الى ان “الاغلبية تعني ترحيل المشاكل بين المركز والاقليم الى العام المقبل والدورة النيابية القادمة وتعقيد المشهد السياسي اكثر”

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الخالدي: طريق المفاوضات مغلقة والموازنة متجه للتمرير بالأغلبية
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