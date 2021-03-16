القبض على شخصين يوهمان المواطنين بالتعيينات في بابل

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين يوهمان المواطنين بالتعيينات على ملاكه في محافظة بابل.

وقال الجهاز في بيان، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل بعد استحصال الموافقات القانونية من نصب كمين اسفر عن اعتقال شخص بالجرم المشهود يوهم المواطنين بالتعيين على ملاكه مقابل استحصال الاموال منهم عبر تزوير كتب وأوامر ادارية صادرة عن مستشارية الامن الوطني".

وبحسب البيان، استطاعت المفارز من اعتقال امرأة بالجرم المشهود تحتال على المواطنين بصفتها مسؤولةً في وزارة المالية، وتقوم باستحصال الاموال مقابل توظيفهم على ملاك جهاز الأمن الوطني، وقد ضبط بحوزتها كتباً واوامر إدارية وهويات مزورة.

واضاف انه " تم تدوين اقوالهما اصولياً، وتم إحالتهما الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهما".

يُذكر جهاز الأمن الوطني على عدم فتح باب التعيين على ملاكه، محذراً من الوقوع في فخ المحتالين، داعياً في الوقت ذاته المواطنين الى الابلاغ عن هكذا اشخاص وتسجيل الشكاوى ضدهم عبر الاتصال بالخط الساخن المجاني (131).