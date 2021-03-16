نائب محافظ كربلاء يكشف عن قيام السلطات الامنية في بغداد باطلاق سراح ارهابي خطط لعمليات اجرامية في كربلاء

اكد نائب محافظ كربلاء علي الميالي معلومات خطيرة للغاية حيث قال ان السلطات الامنية في بغداد اطلقت سراح ارهابي بكفالة كان قد خطط لاستهداف شخصيات سياسية ودوائر حكومية في محافظة كربلاء المقدسة

واوضح الميالي في حديث لعدد من وسائل الاعلام اننا نستغرب إطلاق سراح المتهم صالح يوسف صايل في بغداد بكفالة والذي اعترف صراحة بالتخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية في المحافظة

مشيرا الى ان صايل كان متراس خلية ارهابية وهو ضابط سابق في جهاز المخابرات الصدامي كانت تحاول استهداف القنصل الإيراني ومحافظ كربلاء ونائبه

مؤكدا ان خلية الصقور ضبطت محادثات بين الارهابي حسين زغير وهو احد اعضاء الخلية الارهابية وشخص أميركي من أصل لبناني مشيرا الى الارهابي حسين زغير كان يقود مهمة الاستطلاع لاغتيال محافظ كربلاء الأسبق

وقال الميالي ان كربلاء أمام هجمة خارجية لتهديم البنى التحتية مؤكدا ان شخصا أميركيا خطط لعصيان مدني في كربلاء بعد اجتماعات بتركيا والإمارات