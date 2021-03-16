شرطة كربلاء تكشف تفاصيل إعتقال إرهابي خطط لإغتيال شخصيات مهمة واستهداف أماكن حساسة

أوضحت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة ، أنه سبق أن تم إعتقال أحد الأشخاص الذي كان يخطط لضرب دوائر حكومية وشخصيات مختلفة وضبط بحوزته شرائح هواتف واتصالات أجنبية .

وقال المتحدث الإعلامي باسم القيادة العميد علاء الغانمي في تصريح صحفي لوسائل الإعلام : أن "خلية الصقور الاستخبارية سبق لها أن اعتقلت (حسين زغير حسين الحاتمي) في أحد مناطق كربلاء بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بتعامله مع جهات أجنبية"

وأضاف أن "الحاتمي كان في كندا وضبط بحوزته 30 شريحة هواتف واتصالات كندية وتمكن من إيجار بيت في الإسكان وسط المدينة"

وأشار إلى أن "المعلومات التي جمعها تفيد بأنه كان يخطط لضرب دوائر حكومية في عام 2020 وإغتيال شخصيات وأماكن حساسة بهدف زعزعة الاستقرار وحصول فوضى داخل المدينة واتهام جهات بتورطها بهذا الإستهداف"

وبحسب الغانمي فأن "المتهم اعترف بما كان يخطط له وتم تدوين أقواله وصدر أمر قضائي بحقه وفق الماده 4 إرهاب لينال جزاءه العادل"