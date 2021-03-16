بينهم أطفال قاصرون.. القبض على متهمين ببيع المواد المخدرة والاتجار بالبشر في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الثلاثاء (16 آذار 2021)، القبض على متهمين من بينهم أطفال قاصرون لبيع المواد المخدرة والاتجار بالبشر.

وقالت المديرية في بيان لها إن "قوة من مكتب الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تمكنت من إلقاء القبض على متهمة مطلوبة وفق أحكام المادة (6) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر مع 6 متهمين آخرين بضمنهم أطفال قاصرون بقضية المتاجرة بالمواد المخدرة".

وأوضحت أنه "ضبط بحوزتهم 20 شريطا من الحبوب المخدرة مع كيس يحتوي مادة الكرستال و4 امبولات للتعاطي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق القانون".