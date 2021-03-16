أعلن وزير الطرق الايراني محمد إسلامي، الثلاثاء، عن تعليق دخول الاجانب القادمين من العراق الى ايران جوا لمدة اسبوعين وذلك في اطار القرارات الجديدة المنبثقة عن الهيئة الوطنية لمكافحة كورونا.

وأضاف اسلامي في تصريح أوردته “فارس” إن “على الايرانيين القادمين من العراق، فوق السن 8 سنوات تقديم فحص كورونا PCR بمطارات البلاد”.

وأضاف أن “قرار تقديم شهادة طبية تثبت خلو المسافر من الاصابة بفيروس كورونا يسري على كافة المسافرين القادمين الى ايران وهو ملزم”.

ونوه إسلامي الى “سريان حظر دخول المسافرين من 32 دولة منها بريطانيا، الى ايران بشكل مباشر وغير مباشر والغاء كافة الرحلات لهذه الوجهات”.