النائب احمد الاسدي يكشف عن خيارات تمرير قانون المحكمة الاتحادية او تعديله خلال جلسة اليوم

كشف رئيس تجمع السند الوطني النائب أحمد الاسدي، الثلاثاء، عن تفاصيل تمرير قانون المحكمة الاتحادية خلال جلسة اليوم، مبينا ان البرلمان سيمضي في اقرار القانون الاصيل في حال تحقيق ثلثي اعضاء المجلس.

وقال الاسدي في منشور على “فيسبوك” انه “تم التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية ماعدا التصويت على القانون بالمجمل ورُفعت الجلسة إلى هذا اليوم الثلاثاء الساعة السادسة مساءً.”.

واضاف انه “وفي حالة اكتمال نصاب الثلثين سنصوّت على القانون وفي حالة عدم اكتمال النصاب سنصوت على التعديل”.

وقد صوت مجلس النواب فجر اليوم الثلاثاء على عدة فقرات في تعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية بعد الاخفاق في التوصل لتفاهم سياسي حول تمرير قانون المحكمة الاتحادية والذي يتضمن اضافة فقهاء في الشريعة الاسلامية لنصاب المحكمة.