نائب سابق: العراق غير قادر على القيام بأي اجراء تجاه الاعتداءت الأمريكية

كشف النائب السابق، سعد مطلبي، الثلاثاء، ان الحكومة الحالية غير قادرة على اتخاذ اي اجراء تجاه خرق السيادة المتكرر.

وقال المطلبي، في تصريح صحفي ان” العراق في الوقت الراهن غير قادر على اتخاذ اي خطوات بشأن خرق السيادة والاعتداءات المتكررة للقوات الامريكية على الأراضي العراقية”، مبينا ان” مجلس النواب شبه داعم لسياسة الكاظم رغم قراره باخراج القوات الاجنبية”.

وأضاف، ان” هذا الدعم اللامتناهي لسياسة الحكومة دفعت الكاظمي بالاستمرار على نفس النهج مهما كلف الأمر وكانت نتائج تلك الاعتداءات جسيمة على البلاد”.

واشار الى انه” سيكون قرار العراق تجاه التدخلات العسكرية والامنية على قطاعته الأمنية وفي أرضه متى ما توقف دعم الكتل للكاظمي وأشعارة بحجم الخطأ الذي هو عليه”