نائب: سيتم اختيار محافظ ذي قار خلال الساعات المقبلة ومن المستقلين

اعلن النائب عن محافظة ذي قار كاطع نجمان، الثلاثاء، عن حسم اختيار المحافظ خلال الساعات المقبلة واختيار احد المرشحين الذين قابلهم رئيس الوزراء.

وقال نجمان لـ/المعلومة/ ان “جميع المرشحين الذين تم حسم سيرهم الذاتية وجرت مقابلتهم هم خارج اختيار الاحزاب الحالية وخارج تشكيلة الاحزاب المنبثقة من الاحتجاجات”.

واضاف ان “حسم اختيارهم سيتم خلال الساعات المقبلة ليتم استلام منصبة والمباشرة بالعمل مع اقتراب التصويت على الموازنة للنهوض بخدماتها”.

واوضح نجمان ان “اختيار محافظ مستقل من الممكن ان ينهض بالمحافظة ويقضي على الصراعات فيها”، داعيا الى “اشراك نوب المحافظة بالاختيار”.