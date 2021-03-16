النائب عن الفتح حامد الموسوي : بعض الموجودين في العملية السياسية أصبحوا أدوات للأنظمة الديكتاتورية

اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي ، الثلاثاء، ان بعض الأنظمة الديكتاتورية في المنطقة سخرت أطرافا في العملية السياسية لإدارة اجنداتها داخل العراق.

وقال الموسوي، في تصريح صحفي، انه” للأسف نشهد اليوم في العملية السياسية أطرافا جُندوا كأدوات للأنظمة السياسية المعادية للتجربة العراقية الجديدة ومرة أدوات لخدمة مصالح الاحتلال فيما نراهم جزء من القرار السياسي”.

وأضاف، ان” تلك الأنظمة سعت في الكثير من الازمات داخل البلاد منها اللعب على الوتر الطائفي ومرة أخرى التهميش والاقصاء معتقدة بهذه الأفعال ان تبقي العراق تحت التوتر الأمني الدائم”.

ونوه الى ان” المعلومات التي كشف عنها بشأن المخابرات الإمارتية في العراق ليست افتراضات انما معلومات مؤكد بالأدلة وموثقة لدى القوات الأمنية”.

وأشار الى ان” الامارات ومنذ سنوات كانت تملك غرفا إعلامية خاصة بإدارة الجماعات المنحرفة فكريا ومحاولة اغتيال مرجعيات النجف الاشرف”.