خبير قانوني: استحداث منصب الامين العام للمحكمة الاتحادية للترضية والتوافق ولافائدة منه

عد الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، استحدث منصب الامين العام للمحكمة الاتحادية حصل للترضية ولا فائدة منه وغير موجود قانونيا في الهيكل الاداري للمحاكم.

وقال التميمي لـ/المعلومة/ ان “مجلس النواب حسنا لجأ الى تعديل القانون القديم لعام 2005 بدل التصويت على القانون الجديد المثير للجدل لحين اجراء الانتخابات ومن ثم اللجوء الى التعديل وتمرير القانون الجديد لكي لا تعطل اجراء الانتخابات”.

واضاف ان “التعديل الجديد اضيف له استحداث منصب الامين العام للمحكمة الاتحادية وهو منصب غير موجود بالهيكل الاداري للمحاكم”.

واضاف ان “المنصب استحدث للترضية والتوافق السياسي ليس اكثر”، مشيرا الى ان “المنصب ليس بيده اي سلطة والقوانين ستبقى والقرارات تمرر بذات الطريقة ولا فائدة من وجوده”.