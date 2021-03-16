خبير امني: “طحنون بن زايد” يقف وراء اختراقات المنظومة الأمنية لتحقيق هذه الأهداف

اتهم الخبير الأمني صباح العكيلي , الثلاثاء , طحنون بن زايد وراء اختراق المنظومة الأمنية لاجل عدم استقرار العراق وتاجيل الانتخابات المبكرة, وذلك من خلال دعم سياسيين وشخصيات تعمل في الاستخبارات والمخابرات العراقية .

وقال العكيلي في تصريح صحفي ان ” دولة الامارات تتخذ مواقف عدائية ضد العراق منذ 2003 الى الان وتعمل بشكل سري مخابراتي بقيادة رئيس جهاز المخابرات الاماراتي طحنون بن زايد الى تاجيج الاحتجاجات من خلال دعم عدد من القيادات الأمنية وسياسين فضلا ن اشخاص يسمون انفسهم ناشطين ” .

وأضاف ان ” نشاط المخابرات الاماراتي يهدف الى إبقاء الوضع غير مستقر في العراق سياسيا وامنيا من خلال دعم جهات محسوبة على المحتجين بتاجيج الاحتجاجات واستمرارها لاجل عدم اجراء الانتخابات المبكرة”.

وأشار العكيلي إلى أن “المخابرات الإماراتية لها اذرع داخل العملية السياسية تمول من قبلها إضافة الى اختراقها لبعض الشخصيات في المنظومة الأمنية ” .

وكان نائب محافظ كربلاء المقدسة علي الميالي كشف في وقت سابق، عن تفاصيل مخطط خطير لتنفيذ عمليات اغتيال وعصيان في المحافظة، محذرا من أن المحافظة أمام هجمة خارجية لتهديم البنى التحتية.