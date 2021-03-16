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نائب: ماجرى أمس تحت قبة البرلمان مخالف للدستور


اكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، ان ما حصل في جلسة التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية ليلة أمس هو مخالفة واضحة وصريحة للدستور ومواده الاساسية.

وقال العقابي في حديث صحفي ان "ماحصل في جلسة التصويت ليلة امس حول مقترح تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 هو اجراء غير دستوري ومخالفة صريحة للمبادئ الدستورية للدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب عام 2005"،

مبينا ان "تعديل القانون ينبغي ان يتم بالثلثين من أعضاء البرلمان وليس الاغلبية البسيطة كما حصل او نمضي بتشريع قانون جديد".

واضاف العقابي، ان "مشروع القانون الأصلي الوارد وفقا الى المادة 92 من الدستور قد قطعنا فيه شوطا طويلا ولم يتبقى منه الا ثلاث مواد فقط، مشددا على ضرورة عدم انتهاك الدستور بمخالفة صريحة وواضحة من خلال ما جرى من تصويت ليلة أمس بالاغلبية الاعتيادية وليس الثلثين دون الرجوع الى المبادئ الاساسية والمواد المنظمة لقانون المحكمة الاتحادية التي ألزمت بان المضي في اي إجراءات تخص القانون يجب ان يكون داخل قبة البرلمان باغلبية الثلثين".

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