الشرطة المجتمعية تحبط 3 عمليات ابتزاز الكتروني

تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية من إحباط محاولات ابتزاز إلكتروني في ثلاث عمليات منفصلة.
وقالت الدائرة في بيان ان مفارز الشرطة المجتمعية استطاعت الوصول للمبتزين وإنقاذ الفتيات من براثنهم.
مشيرة الى ان (إثنين منهن من العاصمة بغداد والثالثة من محافظة الديوانية) وواجهتهم بأدلة الإدانة واتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الفتيات.
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