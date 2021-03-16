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حدوث هزتان أرضيتان قرب محافظة ديالى


اعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزتان أرضيتان فجر اليوم الموافق 16 / اذار/ 2021 بالقرب من الحدود العراقية الايرانية من محافظة ديالى

تقرير للهيأة  بين ان الهزتين سجلت في اوقات متقاربة الاولى عند الساعة 02:38:29 بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (2،8) درجة وتبعد (7) كم شرق قضاء خانقين والثانية في تمام الساعة 03:30:56 وبلغت قوتها (3،3) درجة وتبعد (9) كم شرق خانقين.

ولم يثبت الشعور بهما من قبل المواطنين ، وسنوافيكم في حال حصول اي مستجدات اخرى .

ودعت الهيأة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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