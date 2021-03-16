لليوم الثالث.. الحشد الشعبي يواصل عمليات "ثأر الشهداء" شمال شرق ديالى

أعلن آمر اللواء الرابع في الحشد الشعبي حسن علي عبود، اليوم الثلاثاء، مواصلة عمليات "ثأر الشهداء" لليوم الثالث على التوالي للقضاء على فلول داعش الارهابي شمال شرق ديالى.

وقال عبود في بيان إن "قطعات الحشد الشعبي تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة لملاحقة فلول داعش الارهابي في المناطق الوعرة والأشجار الكثيفة التي استغلت من قبل الإرهابيين شمال شرق ديالى"، لافتا الى أن "هذه المناطق معزولة تماما عن المدن ولم تصلها أي قوة لسنين".

وأضاف عبود إنه "تم انجاز ما يقارب 25% من عملية تطهير وتفتيش المناطق ضمن عمليات ثأر الشهداء"، مبينا ان "بطء تقدم القوات هو بسبب العبوات الناسفة وعمليات القنص لعناصر داعش الارهابي.

وتابع انه "تم الاعداد لفتح طرق وتأمينها ضمن هذه المناطق كي لا تستغل مجددا من قبل الارهابيين"، مؤكدا أنه "أيام قليلة وسيتم تحقيق كامل الأهداف المرسومة للعملية".