التربية تصدر بياناً بشأن ما حدث في واسط اليوم

أصدرت وزارة التربية، الاثنين، بياناً بشأن ما حدث اليوم في محافظة واسط، مؤكدة أن هنالك زيارة ميدانية لمسؤول في الوزارة لاحدى الدوائر التابعة لها.

وقالت الوزارة في بيان، إن "ما اشُيع عبر موقع احدى الوكالات الاخبارية من اقتحام مبنى تربية واسط غير دقيق، وانسياق وراء اشاعات غير دقيقة تهدف الى زعزعة الساحة التربوية"، متسائلة "هل باتت زيارة الدوائر من قبل مسؤوليها والاطلاع على واقع عملها يعتبر مخالفة او جناية".

واوضح البيان ان "زيارة وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي الذي تسنم منصبه قبل ايام لتربية واسط هدفه الاطلاع على واقعها الخدمي والتعليمي واداء واجبه المنوط به، اذ كان في استقباله مدير عام التربية اصالة منعم صادق عابدي الذي كان يتمتع بإجازة رسمية"، نافية "تعيين مدير جديد لها".

وأفاد مصدر مطبع، اليوم الاثنين، بقيام مسلحين بزي مدني بصحبة وكيل وزير التربية حسين صبري باقتحام مديرية تربية واسط.