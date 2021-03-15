الأخبار

التربية تصدر بياناً بشأن ما حدث في واسط اليوم


أصدرت وزارة التربية، الاثنين، بياناً بشأن ما حدث اليوم في محافظة واسط، مؤكدة أن هنالك زيارة ميدانية لمسؤول في الوزارة لاحدى الدوائر التابعة لها.

وقالت الوزارة في بيان، إن "ما اشُيع عبر موقع احدى الوكالات الاخبارية من اقتحام مبنى تربية واسط غير دقيق، وانسياق وراء اشاعات غير دقيقة تهدف الى زعزعة الساحة التربوية"، متسائلة "هل باتت زيارة الدوائر من قبل مسؤوليها والاطلاع على واقع عملها يعتبر مخالفة او جناية".

واوضح البيان ان "زيارة وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي الذي تسنم منصبه قبل ايام لتربية واسط هدفه الاطلاع على واقعها الخدمي والتعليمي واداء واجبه المنوط به، اذ كان في استقباله مدير عام التربية اصالة منعم صادق عابدي الذي كان يتمتع بإجازة رسمية"، نافية "تعيين مدير جديد لها".

وأفاد مصدر مطبع، اليوم الاثنين، بقيام مسلحين بزي مدني بصحبة وكيل وزير التربية حسين صبري باقتحام مديرية تربية واسط.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
البرلمان يُصوت على اضافة فقرة بجدول اعماله لتعديل قانون المحكمة الاتحادية
الكشف عن توصيات "الأزمة النيابية" بشأن حظر التجوال والامتحانات
التربية تصدر بياناً بشأن ما حدث في واسط اليوم
مصدر : اعمدة الدخان تتصاعد من الجناح العسكري الامريكي في قاعدة بلد شمال بغداد.
انتحار تاجر معروف في السليمانية
مصادر أمنية: سقوط 5 صواريخ على القاعدة الجوية العسكرية شمالي بغداد
شجار في البرلمان.. النائب يوسف الكلابي يتهم الكرد بتعطيل قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة العامة
الحشد الشعبي يمشط 70 بالمئة من زور شيخ بابا في ديالى
الصحة ترهن رفع الحظر بمستجدات الموقف الوبائي وتؤكد: منع آلاف الإصابات بكورونا
خبير سياسي : رئاسة البرلمان شريكة الحكومة بالمماطلة وتعطيل الموازنة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.84
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.82
التعليقات
علي جبر محيبس عبد : مناشدة إلى السيد مدير المرور العام المحترم: السلام عليكم. بعد التحية والسلام أود أن أطرح لسيادتكم هذه ...
الموضوع :
شكوى إلى مديرية مرور بغداد
زيد مغير : سيدي الكريم الدكتور نعمة المحترم بعد التحية هنا واجب على وزارة التربية والتعليم على ان تقف من ...
الموضوع :
لأنك العظيم محمد..!
زيد مغير : اعلامنا يجب ان يكون اقوى لانه الحق مثلا الممول الرئيسي لداعش هو محمد عبد العزيز النجيفي شقيق ...
الموضوع :
من أكاذيب وافتراءات دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام
رسول حسن..... كوفه : الشيخ جلال الدين السلام عليكم ارجو بيان رواية... عبد الله من ال فلان في ظل المتغيرات الحديثه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا خروج لليماني الا بالتزامن مع خروج السفياني والخراساني
رسول حسن.... كوفه : لعله ياتي ذلك اليوم الذي نستعيد به بساطتنا وكرامتنا واحترامنا لكبارنا وعطفنا على صغارنا ونلتف حول كبيرنا ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..إستراحة..قرار تحت الإضطرار..!
رسول حسن..... كوفه : السيد الزبيدي المحترم هذه الانباء سياسيه وموجهه لاشخاص معينين وليست لعامة الناس لما فيها من الغموض الناس ...
الموضوع :
الزبيدي يكشف عن “مؤامرة” اخطر من سقوط الموصل ستشمل بغداد والنجف وكربلاء
رسول حسن..... كوفه : عدو العلم الجهل والشيخ الصغير عالم جليل وترابهم لايخفي جواهرنا. ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
رسول حسن..... كوفه : هل نرى حزبا يتبلور قريبا تحت راية المرجعية الرشيده يقودنا نحو بر الامان انها حلمنا الاملين تحقيقه ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : لا صحة لتسمية اليماني الموعود باسم حسين او حسن
رسول حسن..... كوفه : هذه الخارطه هي حلم الاكراد الذي لم يحققوه لهم في سايكس بيكو ووعدوهم به ابان استفتائهم موخرا ...
الموضوع :
حكومة كردستان العراق تصدر توضيحاً بشأن طابع 'تذكاري' للبابا أغضب دول الجوار
رسول حسن..... كوفه : كنت اتمنى من الاحزاب السياسيه لاسيما الشيعية منها ان يعلنوا استقالاتهم عندما اغلقت المرجعية ابوابها بوجوههم او ...
الموضوع :
خيبوا أملي ولا استقبلهم’’.. هذا ما قاله السيد السيستاني للبابا عن الطبقة السياسية في العراق
فيسبوك