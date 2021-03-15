شجار في البرلمان.. النائب يوسف الكلابي يتهم الكرد بتعطيل قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة العامة

أفاد مصدر برلماني، الاثنين (15 آذار 2021)، بوقوع شجار، داخل مبنى البرلمان المنعقد حالياً، بين نواب كرد والنائب يوسف الكلابي إثر اتهام الأخير لكتل كردية بتعطيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة المالية للعام الجاري.

وقال المصدر إن "النائب يوسف الكلابي اتهم كتلاً كردية بتعطيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة المالية للعام الجاري ما أدى إلى وقوع شجار بينه وبين نواب كرد داخل جلسة البرلمان المنعقدة حالياً".

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، جلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي، ويتضمن جدول الأعمال الخاص بالجلسة 7 فقرات على رأسها إكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية.