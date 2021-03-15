الحشد الشعبي يمشط 70 بالمئة من زور شيخ بابا في ديالى

اكد الحشد الشعبي، الاثنين، تمشيط 70% من مساحة زور شيخ بابا في قاطع شمال شرق ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث صحفي ان” مفارز الحشد الشعبي القتالية استكملت خطط تمشيط 70% من مساحة زور شيخ بابا والتي تصل الى الالاف الدونمات من الاراضي والجداول والادغال مع تضاريس معقدة جدا مؤكدا بان حجم الجهود المبذولة يعادل قوة فرقة عسكرية متكاملة بسبب التعقيدات في الارض”.

واضاف، ان “ الحشد الشعبي وصل الى مناطق في الزور لم تصلها اي قوة عسكرية منذ سنوات طويلة جدا بسبب تعقيدات الارض لافتا الى 3 معابر سيتم نصبها على نهر ديالى من اجل ادامة زخم الانتقال للقطعات العسكرية للحشد الشعبي وبقية التشكيلات لاستكمال بقية الصفحات”.

واشار الى ان” حجم الجهود التي بذلها قائد محور ديالى في الحشد الشعبي طالب الموسوي كبيرة جدا من ناحية ادارة الصفحات والانتقال بالقوات الى عمق الاراضي التي كان بعضها يضم عبوات ناسفة والغام لكن جرى تجاوزها دون اي خسائر مادية”.

وكانت الحشد الشعبي بدء اليوم الصفحة الثانية من المرحلة الثانية لعمليات تطهير وتمشيط زور شيخ بابا وصولا الى ضفاف حوض نهر ديالى في اقصى شمال خانقين وجلولاء”