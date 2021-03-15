خبير سياسي : رئاسة البرلمان شريكة الحكومة بالمماطلة وتعطيل الموازنة

بين الخبير السياسي، مهند العلي، الاثنين، ان رفع فقرة الموازنة من جدول اعمال البرلمان لهذا اليوم لم يكن بسبب الخلافات السياسية بل بسبب الضغوط الكردية على الحكومة.

وقال العلي، في تصريح صحفي، ان” رئاسة البرلمان شريكة الحكومة في تأخير التصويت على الموازنة وادراجها ضمن جدول اعمال اليوم”، مبينا، ان” مداراة المشاعر الكردية من أولويات حكومة الكاظمي ورئاسة البرلمان”.

وضاف، ان” المباحثات السرية بين الحكومة وكردستان تأتي في اطار تقديم الدعم لرئيس الحكومة الكاظمي من اجل الحصول على رئاسة الوزراء في الانتخابات المقبلة لذلك هذه الضغوطات لعبت دورا كبيرا في تأجيل ورفع فقرة التصويت ومناقشة الموازنة من جدول اعمال اليوم”.

ونوه الى انه” قد تكون الحلول الترقيعية حاضرة في المشهد السياسي فربما سيم الإعلان بعد تأجيل جلسة اليوم الى ادراج الموازنة في جلسة المقبلة واذا لم يتم ذلك فستستمر رئاسة البرلمان بالمماطلة حتى تحصل على الموافقة من الحكومة”.

وأشار الى ان” بعد اعلان المالية انهاء تعديل الموازنة وان اغلب الكتل أعلنت رفع طلباتها التعجيزية في سبيل تمرير الموازنة لم يبق امام البرلمان ورئاسته حجة لمناقشة الموازنة وانهاء هذا الملف الذي شكل ازمة كبيرة في البلاد”