الامن النيابية تعتزم استضافة معاون رئيس جهاز المخابرات بعد تغريدة الشيخ قيس الخزعلي

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، عزمها استضافة نائب رئيس جهاز المخابرات للتحقيق بالمعلومات الواردة التي صرح بها الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي بسيطرة فريق مخابرات اماراتي على المخابرات العراقية.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كاطع نجمان في حديث صحفي ان “المعلومات التي تحدث بها الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي عبر منصة تويتر خطيرة للغاية ولايمكن السكوت او تمريرها من دون التحقيق بها”.

واضاف ان “اللجنة ستستضيف معاون رئيس جهاز المخابرات العراقية للتحقيق بالامر والوقوف على تلك المعلومات على اعلى المستويات”.

واوضح نجمان انه “في حال صحة تلك المعلومات تعكس مدى اختراق السيادة العراقية وعجز الحكومة وخطورة الوضع في البلاد”.

وكان الامين العام لعصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي كشف، امس الاحد، في تغريدة عبر حسابه في تويتر عن وجود فريق من المخابرات الاماراتية في المخابرات العرقية لتسيير الامور.