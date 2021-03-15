صادقون: موقف العراق يجب ان لا تمثله تصريحات وزير الخارجية الانفصالي

اتهمت كتلة صادقون النيابية، الاثنين، الحكومة بانتهاج موقف المتفرج من انتهاكات السيادة العراقية التي تحصل بالجملة على المؤسسات الأمنية والأراضي العراقية.

وقال عضو الكتلة، محمد البلداوي، في تصريح صحفي ان”موقف الحكومة انتهج خط من بين خطين الصمت والامبالاة او القبول بالأمر الواقع من الانتهاكات التي تقوم بها القوات الصهيونية بالتدخل في الشأن العراقي سرا وعلانية من جهة ومن تدخلات القوات التركية العسكرية من جهة أخرى”.

وأضاف، ان” الخطاب الحكومي يجب ان يكون وطنيا وحرا وان لا تمثله شخصيات في يوم من الأيام كانت ترفض البقاء تحت سلطة الحكومة الاتحادية وتعلنها صراحة انها لا تتشرف بحمل اسم العراق ليمثل سياستها الخارجية”.

ونوه الى ان” مثل وزير الخارجية الانفصالي الذي مر حديثه عن فصائل الحشد دون ان يعلق عليها احد او نسمع ردا من الحكومة باعتبار الحشد جز من المؤسسة الأمنية وقوة مؤتمرة بأمرة القائد العام”.

وأشار الى انه” لن نسمح لاي شخصية النيل من التضحيات والتاريخ الكبير من الجهاد وافشال مخططات الاحتلال الأمريكي والصهيوني والتركي”