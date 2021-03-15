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مدير مكتب بدر بمحافظة الانبار : عمليات الحشد مهمتها منع التسلل عبر الحدود مع هذه الدول


كشف مدير مكتب بدر بمحافظة الانبار، قصي الانباري، الاثنين، ان العمليات التي تقوم بها فصائل الحشد تهدف الى انهاء عمليات التسلل التي تأتي من الحدود مع ثلاثة دول.

وقال الانباري، في تصريح صحفي ان” محافظة الانبار تشهد بين فترة وأخرى في المناطق الحدودية  عمليات تسلل ما تشكل خطرا على الأهالي فضلا عن الامن القومي للمحافظة وبالتالي فان الحشد الشعبي اخذ على عاتقه انهاء هذه المظاهر بشكل كامل”.

وأضاف، انه” بين الفترة والأخرى تقوم قوات الحشد الشعبي بالاشتراك مع القوات الأمنية بعمليات استباقية ليلية ونهارية لاماكن محتمل تواجد بها او سيمر منها عناصر داعش الإرهابي”.

ونوه الى ان” اغلب العمليات تسفر عن نتائج إيجابية وفي كل مرة يتم اعتقال عناصر بصفات وكنى جديدة داخل عصابة داعش وهيكلها العسكري”.

وأشار الى ان” الانبار من المحافظات التي تحاذي 3 دول هي الأردن وسوريا والسعودية وبالتالي فان عمليات التفتيش في تلك المناطق لابد ان تكون بشكل مستمر وهذا ما يعمل عليه الحشد الشعبي”.

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