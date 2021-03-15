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القانونية النيابية: ارتفاع عدد الكرد الاتراك والسوريين المجنسين عراقيا بالإقليم الى 350 الف


كشفت اللجنة القانونية النيابية عن ارتفاع عدد الاكراد السوريين والاتراك الذين منحهم الاقليم الجنسية العراقية الى 350 الف شخص ضمن سياسة ممنهجة يسير عليها الاقليم.

وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي في حديث صحفي ان “المعلومات التي وردت بشان تجنيس الاقليم لعدد من اكراد سوريا وتركيا ومنهم الجنسية العراقية ثابتة ومؤكدة لدى الحكومة العراقية في بغداد”.

واضاف ان “عددهم تجاوز الـ 350 الف كردي من سوريا وتركيا تم منحهم الجنسية العراقية”، مشيرا الى ان “من بينهم 2000 كردي بمنطقة خانقين ضمن محافظة ديالى”.

واوضح العقابي ان “الاقليم يسير وفق سياسة ممنهجة وغامضة ولابد للحكومة المركزية التحقق من هؤلاء الاشخاص للوقوف على الامر  ومحاسبة القائمين عليها”.

وكانت كتلة التغيير النيابية اتهمت، في وقت سابق، حكومة الاقليم بمنح الجنسية العراقية لعدد من الاكراد الترك والسوريين واقامتهم في كردستان مقابل التصويت لهم في الانتخابات المقبلة.

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