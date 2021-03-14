النائب احمد الكناني يصف الصحة بـ"وزارة الوعود" ويكشف عن فساد في ملف الكهرباء

انتقد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، اليوم الاحد، اجراءات وزارة الصحة بتوصيل لقاح فيروس كورونا الى البلاد، فيما عد تعيين نزار القحطان وكيلا لوزير الكهرباء مخالفة قانونية.

وقال الكناني في تصريح، ان "النظام السياسي الحالي مشوه ومبني على جملة اخطاء حيث ان العراق يتفرهد يوميا وسط صمت مريب من لجان المراقبة والنزاهة".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة هي وعود فقط، طالما سمعنا بأن لقاح الوباء سيصل العراق وانه سيكون اول بلد يستورده لكن التدخلات السياسية أخرت وصوله".

واشار إلى أن "ملف الكهرباء يؤذي العراقيين نفسيا ومادياً"، مبينا ان "تعيين المتهم نزار القحطان وكيلا لوزير الكهرباء مخالفة قانونية وتنصيبه جاء بضغط مارسه رئيس الجمهورية برهم صالح على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وفي نهاية ايلول 2020، اعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية عن تكليف نزار قحطان التميمي بمنصب وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع ، بدلا من نافع عبد السادة الذي تم انهاء تكليفه بموافقة وزير الكهرباء.

ويواصل الكناني حديثه اذ ذكر ان "الشركة المكلفة بتوفير الكهرباء لمدينة بسماية تلزم الحكومة بدفع 105 مليار دولار"، كاشفا عن "قيام المستثمر أحمد اسماعيل لكهرباء بسماية باستغلال التغييرات الحكومية لتوسعة الطاقة".