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الشيخ قيس الخزعلي يكشف عن دخول فريق إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي


كشف الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" في العراق الشيخ قيس الخزعلي عن دخول فريق إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي.

وكتب الشيخ الخزعلي في تغريدة على حسابه في تويتر: "بناء على ما نقلته مصادر موثوقة عن مجيء فريق أمني إماراتي لإدارة جهاز المخابرات العراقي، هناك أسئلة تطرح نفسها، وهي: هل وصل العراق إلى هذه الدرجة من الضعف حتى يستباح بهذه الطريقة".

وأضاف: "هل نقل 300 منتسب من جهاز المخابرات إلى الجمارك الحدودية له علاقة بمجيء هذا الفريق، أليس أن الإمارات كلما دخلوا قرية أفسدوها مثلما فعلوا في اليمن وليبيا".

وتابع الخزعلي يسأل: "ما حجم المؤامرة التي تحاك ضد العراق، وما أسرع خطوات تنفيذها في الفترة الأخيرة وما أجرأ منفذيها، ولا أعلم سبب السكوت أو التهاون إزاء هذا الموضوع، أن ما يجري ومنذ فترة أقل ما يقال عنه خطيرا ويهدد مستقبل الدولة".

 

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