الحشد الشعبي: عمليات شمال شرق ديالى تهدف لحماية المدنيين والقضاء على داعش

أكد قائد عمليات الحشد في ديالى طالب الموسوي، الاحد، ان عمليات شمال شرق المحافظة تهدف لحماية المدنيين وملاحقة فلول داعش الارهابي

وقال الموسوي في بيان ان ” قوات الحشد الشعبي والقوات الملحقة بها شرعت اليوم بعملية أمنيّة واسعة لملاحقة فلول داعش في مناطق وقرى تابعة لناحية جلولاء “، لافتا الى ان ” العملية انطلقت بناء على معلومات استخبارية دقيقة لملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه”.

وأضاف الموسوي ان ” العملية تجري وفق الخطط المرسومة لتأمين قواطع المسؤولية وحماية المدنيين من هجمات داعش”، لافتا الى ان ” قواتنا تواصل تقدمها لمحاصرة وتطويق الجهة الشمالية لنهر ديالى والتوغل الى وسط المنطقة لتماس مع محور (الجيش فق5 ) الذي بدأ بالتوغل من الجهة الجنوبية ضمن منطقة العمليات”.

وتابع ان ” عناصر داعش الارهابي اتخذت من المناطق النائية والغابات الكثيفة في أطراف ناحية جلولاء ملاذا آمنا له ومنطلقا لعملياته الإجرامية ضد المدنيين والقوات الأمنية من خلال العبوات الناسفة ونصب الكمائن وعمليات القنص “،

مشيرا الى انه ” بعد مناشدة الأهالي لضرورة حمايتهم من تهديدات داعش سيواصل الحشد الشعبي عملياته الأمنية لتأمين كامل المناطق والقرى ضمن قواطع المسؤولية”.