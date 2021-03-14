النائب باسم خشان : انتهاك السيادة والخروق الامنية يجب ان يواجه برد فعل صارم

شدد النائب المستقل باسم خشان، الاحد، على ضرورة اتخاذ اجراءات وقرارات ورد فعل صارم لايقاف الانتهاكات المتكررة للسيادة والخروق الامنية، لافتا الى ان الاحزاب لم تتخذ موقفا شجاعا ازاء مايحصل واكتفت بالاستعراض فقط.

وقال خشان في تصريح صحفي، ان “هناك تهرب وابتعاد عن المسؤولية من قبل الحكومة وبعض الاحزاب ازاء الخروق الامنية المتكررة من قبل القوات الاميركية وتكتفي معظم الاحزاب بالتصريحات”.

واضاف ان “كل ماتتحدث عنه الاحزاب بشأن الجرائم الاميركية وانتهاكات السيادة والتدخلات الخارجية ماهي الا استعراضات، في وقت تظهر شجاعة الاحزاب على الشعب”.

وبين خشان، ان “انتهاك سيادة العراق يجب ان يواجه برد فعل صارم ازاء مايحصل من اجل ردع الدول التي تتدخل بالشأن العراق وتنتهك حدوده وسيادته وخاصة مايتعلق بالقوات الاجنبية والتركية منها”.