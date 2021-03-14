اعتقال خمسة ارهابيين في بغداد والانبار

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد، اعتقال خمسة ارهابيين في محافظتي بغداد والانبار.

وقال رسول في بيان انه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مكافحة الإرهاب عملياته المتميزة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، حيث نفذت تشكيلات الجهاز واجبين نوعيين في مُحافظتي بغداد والأنبار، تمكن من خلالها من إلقاء القبض على عُنصرين إرهابيين في منطقتي (أبو غريب - الكرمة)".

واضاف البيان ان "جهاز مُكافحة الإرهاب يواصل عملياتهم البطولية، حيث تمكنوا أيضاً من إلقاء القبض على 3 عناصر من عصابات داعـش في قضاء هيت".