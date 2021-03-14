المحلل السياسي عباس العرداوي : جريمة البدور تعكس مدى غياب دور القائد العام للقوات المسلحة

عد المحلل السياسي عباس العرداوي جريمة البدور التي نفذتها عصابات داعش الارهابية بانه يعكس مدى غياب دور القائد العام للقوات المسلحة.
وقال العرداوي في حديث صحفي ان “محافظة صلاح الدين يراد لها ان تبقى ممرا لنقل داعش باتجاه ديالى لتكرر جرائم التنظيمات الارهابية على غرار جريمة البدور الارهابية”.
واضاف ان “الجريمة تعكس الدور السيء لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي”، مشيرا الى ان “الكاظمي يتحرك للجرائم وفق الدوافع السياسية ولم يكن له اي دور ملموس بالقضية”.
واوضح العرداوي ان “ارتكاب مثل هكذا جريمة وتكرار الجرائم يعكس مدى غياب القائد العام للقوات المسلحة وتستدعي اجتماع طارئ لمجلس الامن الوطني ولجنة الامن النيابية”.
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