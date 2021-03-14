صحة البصرة تكشف عن معدل "خطير" باصابات كورونا اليومي

كشفت دائرة صحة البصرة، الأحد (14 اذار 2021)، عن تسجيل نحو 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا كمعدل يومي في المحافظة، محذرة من ارتفاعها بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية.

وقال المدير العام لصحة المحافظة عباس التميمي في حديث صحفي "نجري يوميا فحوصات مختبرية تتراوح أعدادها من 6-7 آلاف نموذج".

وأوضح، أن "فحوصات هذه النماذج تسجل يوميا معدل اصابات يتراوح بين 600-900 اصابة ويكون اقصى معدل مسجل هو 950 اصابة".

وتابع التميمي، أن "هذه الارقام بالرغم تعد مرتفعة بسبب عدم التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، لكنها مناسبة قياسا بعدد النماذج المفحوصة".