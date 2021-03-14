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عمليات بغداد: القبض على متهمين بالإرهاب والتسليب مع ضبط أسلحة غير مرخصة


اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، اعتقال متهمين بالإرهاب والتسليب مع ضبط أسلحة غير مرخصة وفق مواد قانونية مختلفة في جانبي الكرخ والرصافة.

وقال اعلام القيادة في بيان ان "القوات الأمنية في لواء المشاة الـ(27) واصلت تنفيذها لعمليات البحث والتفتيش في جانب الكرخ تمكنت خلالها من اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة وضبط أسلحة غير مرخصة، فيما تم نصب (8) كاميرات مراقبة في الطرق والتقاطعات الحيوية ضمن قاطع مسؤولية اللواء".

واضاف البيان ان "فرقة المشاة السادسة نفذت عمليات استباقية لتأمين حماية قاطع المسؤولية، بالإضافة إلى اجراء عمليات البحث والتفتيش في مناطق شمال وغربي بغداد ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، أسفرت عن اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة 4/1 الإرهاب غرب بغداد".

وتابع ان "فرقة المشاة الحادية عشر تستمر بتامين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ونصب (39) سيطرة مفاجئة ضمن قاطع المسؤولية في جانب الرصافة، نتج عنها: اعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة 4/1 الإرهاب، وضبط أسلحة غير مرخصة، فضلاً عن تنفيذ واجب إسناد لجان فرض الغرامات على المخالفين لحظر التجوال الجزئي، وغلق عدد من المطاعم والقاعات الرياضية والكوفي شوب المخالفة لتعليمات اللجنة الصحية العليا".

واوضح ان "الفرقة الأولى الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب ومتهم اخر قام بتسليب أحد المواطنين في منطقة النهروان بعد ان قام بطعنه بـ آلة حادة (سكين) في الكتف واخذ سيارته، بالإضافة الى اسناد لجان فرض الغرامات على المخالفين لحظر التجوال الجزئي".

واكمل البيان ان "اللواء (15) شرطة اتحادية نفذ عمليات بحث وتفتيش ضمن قاطع مسؤولية اللواء، نتج عنها: اعتقال متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، فضلاً عن الاستمرار بنصب كاميرات المراقبة في الطرق الرئيسة والفرعية، إضافة إلى ضبط عدد من العجلات التي لا تحمل أوراقاً ثبوتية في جانبي الكرخ والرصافة".

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