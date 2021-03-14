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نائب كردي: نؤيد التصويت بالاغلبية على الموازنة بشرط


اعرب عضو كتلة المستقبل في مجلس النواب سركوت شمس الدين، الاحد، عن تأييده للتصويت بالاغلبية على موازنة عام 2021 بشرط ضمان حقوق جميع المواطنين.

وقال شمس الدين في بيان  انه “يؤيد التصويت باسرع وقت ممكن على الموازنة،وبالاغلبية التي يروج لها البعض،مع ضمان حصة اقليم كردستان فيها”.

واضاف انه “لا يوجد هنالك اي مانع من التصويت على الموازنة بالاغلبية،على ان يتضمن هذا النوع من التصويت حقوق جميع العراقيين بضمنهم مواطني وموظفي الاقليم،ولا يستثني محافظة عن أخرى”.

واكد شمس الدين ان “العبرة ليست بالتصويت على الموازنة،ليظهر ممثلي الشعب حسن نيتهم له،بل يجب ان يستفيد من هذه الموازنة جميع ابناء الشعب من شماله الى جنوبه”، مشيرا الى ان “الحديث الذي يجري خلف الكواليس باستبعاد الكرد وحصة الاقليم والضغط اكثر على موظفي كردستان ومواطنيهم مرفوض جملة وتفصيلاً”.

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