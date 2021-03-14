قيادي في الجبهة التركمانية : : الطابع الكردي رسالة تهديد عالمية تضر بمصالح العراق القومية

طالب القيادي في الجبهة التركمانية نيازي معمار اوغلو، الاحد، الحكومة بانهاء التصرفات الصبيانية والعبثية لحكومة اقليم كردستان، مبينا ان توزيع الطابع الرسمي للدولة الكردية تهديد لدول الجوار الاقليمية والامن القومي العراقي.

وقال اوغلو في تصريح صحفي ان “الازمة الدبلوماسية مع تركيا وايران وسوريا بسبب الطابع لا يمكن تجاوزها الا بحكمة وتوبيخ حكومة الاقليم من هكذا تصرف”.

واضاف ان ” ضم الاقليم الاراضي التركية والايرانية واجزاء واسعة من العراق وسوريا بداعي الاحتفاء بزيارة البابا هي رسالة وقحة يجب التعامل معها بحزم”.

ودعا اوغلو الحكومة ووزارة الخارجية الى “التصرف بشكل عاجل لانهاء الازمة التي تسببت فيها حكومة اقليم كردستان بعد طبع الطابع الرسمي للحدود الكردية وتجاوزها على ثلاثة دول”